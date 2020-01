Perugia rende onore a Kobe Bryant: Fontana maggiore e Torre degli Sciri si colorano di viola

PERUGIA – Perugia rende omaggio a Kobe Bryant, il campione recentemente scomparso in un incidente in elicottero insieme alla figlia nei dintorni di Los Angeles. Su proposta dell’assessore allo Sport, Clara Pastorelli, nella giornata di venerdì 31 gennaio la Torre degli Sciri e la Fontana Maggiore si tingeranno di viola, il tradizionale colore delle maglie dei Los Angeles Lakers, storica squadra dell’Nba in cui ha militato Bryant) per onorare uno dei giocatori di basket più grandi di sempre.