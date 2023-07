Perugia, rapinata farmacia di Monteluce: indagini in corso

PERUGIA – Mascherina e occhiali da sole e pistola in pugno. Così si è presentato lunedì pomeriggio, verso le 17.30, un uomo presso la farmacia di Monteluce. Dopo aver minacciato il personale presente, si è fatto consegnare i soldi presenti in cassa, qualche centinaio di euro, e poi è fuggito all’esterno dove c’era un complice ad attenderlo in auto per la fuga. Sulla rapina sono in corso indagini da parte dell’Arma dei carabinieri che hanno raccolto testimonianze e immagini delle telecamere di videosorveglianza. Nell’accaduto, nessuno si è fatto male: ‘solo’ un brutto spavento per chi c’era. Gli investigatori dell’Arma di Perugia hanno fatto scattare le indagini.