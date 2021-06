Perugia, rapinano una donna in casa: tre giovani in manette

PERUGIA – Misure cautelari per cinque giovanissimi, di età tra 17 e 18 anni, nell’ambito di indagini avviate dai carabinieri dopo una rapina compiuta con l’utilizzo delle armi nei confronti di una donna mentre si trovava in casa a Perugia. In particolare nella mattinata di martedì, nel capoluogo umbro e in provincia, i militari della compagnia hanno dato esecuzione a tra provvedimenti di arresti domiciliari e due collocamenti in comunità. Un altro giovane è stato invece denunciato a piede libero. Rapina aggravata in concorso il reato ipotizzato. I provvedimenti scaturiscono dalle indagini condotte dal personale della stazione carabinieri di Ponte San Giovanni. Sono tuttora in corso arresti e perquisizioni.

(Servizio in aggiornamento)