Perugia, rapinano filiale di una banca e scappano: è caccia ai due malviventi

PERUGIA – Rapina alla filiale del Credit Agricole di Perugia, in via Settevalli. Secondo i Carabinieri, che stanno indagando, due malviventi sono entrati nel pomeriggio di venerdì a volto coperto ed armati di taglierino.In pochi minuti sono riusciti ad arraffare il contenuto di una o più casse minacciando pesantemente il personale. Il bottino si aggira intorno ai 3000 euro. A parte la paura, nessun dipendente presente è rimasto ferito. I banditi sono fuggiti, secondo alcuni testimoni, a piedi ma molto probabilmente avevano a disposizione un complice che li attendeva a bordo di un mezzo. Decisivi per le indagini saranno i filmati delle telecamere della sorveglianza interna e dell’area urbana.