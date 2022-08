Perugia, ragazzino di quattordici anni aggredito a una festa di paese

PERUGIA – Un ragazzino di 14 anni è rimasto ferito, in modo non grave, dopo essere stato aggredito probabilmente da un gruppo di altri ragazzi dopo essere uscito con gli amici per andare a una festa di paese, alle porte di Perugia. Il quattordicenne, come riportano oggi i giornali locali, ha riportato diverse contusioni ed è stato medicato al pronto soccorso prima di essere dimesso. Ai medici dell’ ospedale, dove è arrivato accompagnato dai genitori, ha raccontato di essere stato colpito con calci e pugni. Sull’episodio sono in corso accertamenti. Ad indagare, ome scrivono le testate locali, sarebbero i carabinieri che però al momento non hanno confermato la circostanza all’ Ansa. L’ aggressione è avvenuta nella zona di Ponte Felcino e Villa Pitignano. Il ragazzino ha riferito di non conoscere le persone che lo hanno aggredito e neanche i motivi dell’ accaduto. In pochi mesi, dalla scorsa primavera, secondo quanto ha ricostruito Il Messaggero, nella zona di Perugia si sono verificate oltre 30 aggressioni di questo tipo ai danni di giovani.