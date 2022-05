Perugia, ragazzina aggredita da coetanee: spunta video nella chat

PERUGIA – Sono in corso accertamenti a Perugia sull’ aggressione a una ragazzina di 14 anni da parte di un piccolo un gruppo di coetanee. La quattordicenne è ora ricoverata in ospedale per le lesioni riportate. La notizia, riportata da alcuni giornali locali, è stata confermata all’Ansa dagli investigatori. L’ aggressione è stata ripresa con i telefonini da alcuni degli altri ragazzini presenti e un paio di video sono comparsi su Instagram, poi cancellati, e nelle chat di giovani perugini.

Calci e pugni

Nei video si vedrebbe la ragazzina presa a calci, a pugni e trascinata per i capelli da alcune sue coetanee, forse tre, con altri ragazzi che incitano alla violenza, finchè qualcuno non urla di smetterla e la porta via. La vittima dell’ aggressione, che è avvenuta sotto il portico di un palazzo alla periferia della città, ha riportato diverse lesioni ed è stata ricoverata in pediatria all’ ospedale di Perugia. Poi la segnalazione alla procura di minorenni. Sull’ accaduto sono ora in corso le indagini dei carabinieri, nel più completo riserbo, per identificare i presunti responsabili.