Perugia, ragazza di 22 anni accoltellata sotto casa dal fidanzato: scatta la denuncia

PERUGIA – Una ragazza di 22 anni di Perugia ha denunciato di essere stata accoltellata dal fidanzato. Il fatto, secondo quanto raccontato dalla 22enne alla Polizia, è accaduto venerdì sera. I due avevano avuto un diverbio e poi lui è andato sotto casa di lei e l’ha costretta a scendere: le ha detto che altrimenti non se ne sarebbe andato. Quando lei è scesa l’ha colpita con un coltello al ventre e alla schiena. Per fortuna non ha colpito organi vitali e le ferite sono state superficiali ma la ragazza è finita ugualmente al pronto soccorso. La mattina dopo ha denunciato tutto alla polizia, che adesso indaga sull’accaduto. Lui sarebbe un giovane di nazionalità albanese per il quale il legale della ventiduenne, l’avvocato Luca Maori, chiede l’applicazione della misura cautelare, sostenendo che si è trattato di un tentato omicidio, perché la ragazza si è difesa e solo per questo i fendenti l’hanno colpita solo di striscio.La notizia è stata riportata dal Corriere dell’Umbria.