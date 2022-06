Perugia, quindicenne si ustiona giocando con la benzina

PERUGIA – Un tragico gioco, insieme ad un gruppo di coetanei, è costato ad un quindicenne di Perugia il ricovero all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Il ragazzo, che si trovava in un capannone abbandonato a Colombella, è rimasto avvolto dalle fiamme, a seguito di un gioco con del liquido infiammabile, probabilmente benzina. Immediatamente le fiamme hanno raggiunto diverse parti del corpo ed ha riportato ustioni di secondo e terzo grado in più parti del corpo, per una percentuale superiore al 30%.

Soccorso dagli amici e dagli addetti di una ditta vicina che hanno chiamato il 118. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Perugia, il quindicenne è stato prima stabilizzato e poi trasferito all’ospedale Meyer di Firenze. Ha riportato ferite gravi ma non è in pericolo di vita ed è sottoposto a cure costanti. Ferito meno gravemente uno degli amici. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Perugia.