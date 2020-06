Perugia, quindicenne denuncia di essere stata violentata in centro storico

PERUGIA – Una quindicenne ha denunciato di essere stata violentata nella notte tra mercoledì e giovedì mentre si trovava nel centro storico di Perugia. E’ ora ricoverata in ospedale con una prognosi di 40 giorni e per ricostruire quanto successo sono in corso indagini da parte dei carabinieri. La giovane è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 intorno alle 22 di ieri e trasportata in ospedale, dove le sono state riscontrate lesioni compatibili con la violenza, guaribili in 40 giorni. Gli investigatori stanno verificando anche i filmati delle telecamere di sicurezza del centro storico a caccia della coppia insieme prima dell’aggressione e poi del giovane da solo che si allontana dal luogo della violenza. Il maggiorenne ricercato per la violenza, comunque, sarebbe già stato identificato. La notizia è riportata dai giornali locali.