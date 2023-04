Perugia, punto strappato alla capolista Frosinone: riecco i playout

PERUGIA – Il Perugia prende un punto con la capolista Frosinone e torna in zona playout.

Il Grifo si spaventa, in avvio. Moro porta avanti il Frosinone ma palla era già uscita su cross di Rohden. A fine primo tempo Gori compie un ottimo intervento su Rohden, poi Rosi salva su Sampirisi. La rete del vantaggio del Perugia è al 17′ della ripresa: traversa Di Carmine, ribattuta di testa di Casasola. Fischiato inizialmente fallo in attacco. Ci vogliono ben 4′ al Var prima di convalidarla.

A questa risponde al 32′ la zampata di Mulattieri su assist di Caso. Nel finale Turati salva su Di Serio e al 97’ Mazzitelli evita la beffa allungano un pallone sul quale si era catapultato Luperini. Il Grifo non si ferma perchè il 5 aprile recupererà la gara con la Reggina, prima della gara col Modena.

Il tabellino

PERUGIA (3-4-1-2): Gori; Rosi (34’ st Sgarbi), Angella, Struna; Casasola, Santoro, Capezzi (31’ st Iannoni), Lisi (27’ st Paz); Luperini; Di Carmine (31’ st Ekong), Matos (27’ st Di Serio). A disp:: Furlan, Abibi, Cancellieri, Iannoni, Vulikic, Vulic, Paz, Di Serio, Curado, Kouan.All: Castori.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Lucioni, Kalaj, Cotali; Rohden (33’ st Mazzitelli), Boloca, Gelli (43’ st Garritano); Insigne (33’ st Baez), Moro (10’ st Mulattieri), Bidaoui (10’ st Caso). All: Loria, Oyono, Kujabi, Bocic, Ravanelli, Monterisi, Borrelli. All:Grosso.

Arbitro: Feliciani di Teramo (assistenti De Meo-Mondin IV Uomo Zanotti)

Marcator: 17’ st Casasola (P), 32’ st Mulattieri (F)

Var: Maggioni di Lecco Avar: Baroni

Note: spettatori: 6.868 totali di cui 1.180 da Frosinone; angoli: 6-1 per il Perugia; ammoniti: 16’ pt Angella (P), 18’ pt Rohden (F), 34’ pt Di Carmine (P), 43’ st Lisi (P), 9’ st Cotali (F), 37’ st Kalaj (F), 46’ st Paz (P), 48’ st Grosso (all. F); recuperi: 0’ pt; 6’+1’ st.