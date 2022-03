Perugia, pugno in faccia durante una partita: 14enne finisce in ospedale

PERUGIA – Un quattordicenne di Perugia è stato soccorso domenica mattina in un campo da calcio alle porte di Perugia dai sanitari del 118 dopo essere stato aggredito da un coetaneo. La notizia è riportata dal Corriere dell’Umbria. Secondo quanto emerge il cazzotto è stato sferrato a pochi minuti dal fischio finale di una partita del campionato Giovanissimi. Il ragazzino è stato trasferito all’ospedale di Perugia dove sarebbero state escluse fratture, anche se è stato trattenuto alcune ore in osservazione. Il calciatore della squadra avversaria che lo ha colpito è stato espulso. La partita è stata sospesa per alcuni minuti e si è poi conclusa. Ora saranno i genitori del ragazzino colpito a decidere se denunciare il coetaneo, mentre sulla vicenda è attesa la decisione del giudice sportivo.