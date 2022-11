Perugia, pugno duro contro14 strutture turistiche abusive: una non dichiara 25 mila euro di incassi

Esito degli accertamenti

All’esito degli accertamenti condotti da tutti i Reparti territoriali della provincia – riferisce la guardia di finanza -, sono state contestate violazioni di carattere amministrativo nei confronti di 13 strutture, per la mancata comunicazione dell’inizio attività e della locazione degli alloggi ai competenti uffici comunali), della legge regionale 8/201, con le conseguenti sanzioni pecuniarie. Sono, altresì, state segnalate all’Autorità giudiziaria cinque persone per violazione dell’art. 109 del Tulps. La guardia di finanza ha inoltre, individuato un operatore che – in base agli accertamenti – aveva concesso in locazione immobili, in assenza di regolare contratto, omettendo altresì di dichiarare i redditi percepiti, per un importo pari a circa 25 mila euro.

“L’azione di controllo posta in essere dalle Fiamme gialle – si sottolinea nella loro nota – è finalizzata a garantire gli interessi dell’Erario e il rispetto delle regole dell’economia legale e della leale concorrenza, soprattutto in una fase congiunturale come quella attuale, in cui cittadini ed imprenditori devono essere maggiormente tutelati dagli effetti della crisi economica”.