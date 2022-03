Perugia, pugni e calci contro la vetrina del negozio perché vuole alcol: multato

PERUGIA – Pugni e calci alla vetrina di un negozio etnico in via del Macello perché non gli danno da bere e i commercianti sono costretti a chiudersi all’interno. Un vigilante ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine che, una volta arrivate sul posto, non hanno trovata traccia dell’uomo molesto. Tuttavia, il soggetto è stato trovato poco distante, precisamente all’Ottagono, dove stava consumando la birra che evidentemente era riuscito a comprare altrove. Quando ha visto gli agenti l’uomo ha subito cominciare a inveirgli contro, ma è stato riportato alla calma e identificato come un 34enne marocchino, regolarmente presente in Italia, ma con piccoli precedenti. A suo carico è scattata la multa per ubriachezza in luogo pubblico.