PERUGIA – Insulta il barista che sta chiudendo il locale in zona Ponte San Giovanni (Perugia) alle 22 e poi pure gli agenti. Un uomo di 49 anni, con precedenti di polizia, è stato denunciato per minacce e resistenza a pubblico ufficiale, oltreché per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità, perché ha dato in escandescenze anche al controllo degli uomini della squadra volante, che gli hanno chiesto i documenti di riconoscimento.