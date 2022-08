Perugia pronto per Palermo, Castori: “Stiamo migliorando”. Di Chiara alla Reggina

PERUGIA – Il Grifo è pronto per il debutto in campionato. Domani sera (ore 20.45) la formazione di Fabrizio Castori scenderà in campo al “Renzo Barbera” di Palermo per la prima gara del campionato die Serie B. Il mister perugino a poche ore dalla partenza del gruppo per la Sicilia ha incontrato la stampa per parlare della sfida coi rosanero.

Passi in avanti

“Rispetto a Cagliari – ha detto Castori – ci sono stati dei passi in avanti. Abbiamo migliorato la nostra condizione atletica. La squadra non è completa, stiamo valutando alcune operazioni. Speriamo di chiuderle il prima possibile. Luperini? Non siamo i soli interessati, perciò non diamo false illusioni”.

Avversari

“Il Palermo è degno di rispetto – ha affermato il mister -Ha mantenuto inalterato l’organico che ha vinto un campionato difficilissimo. E non penso che con Corini saranno allo sbando. Stadio pieno? Il clima può stimolare i calciatori a dare il meglio”.

Obiettivi

“Vogliamo crearci l’obbiettivo di settimana in settimana – ha concluso l’allenatore biancorosso – Sappiamo che ci potranno essere delle avversità. Io posso dire che ci metterò entusiasmo e passione. Ho deciso chi giocherà dopo l’ultimo allenamento. Ma i primi a saperla saranno i giocatori stessi”.

Di Chiara ceduto

Gianluca Di Chiara non è più di proprietà del Perugia. A renderlo noto è stata la stessa società con un comunicato ufficiale pubblicato nel proprio sito. Il difensore classe 1993 incontrerà il Grifo da avversario in questa stagione, visto che si è accasato ufficialmente alla Reggina.