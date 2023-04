Perugia pronto per il recupero contro la Reggina, Castori medita cambi

PERUGIA – Impegno infrasettimanale per il Perugia che dopo il pari dell’ultima partita contro il Frosinone, recupera domani sera al Curi (ore 20.15) il match contro la Reggina rinviato per il terremoto che aveva colpito la provincia.

Castori, rimasto in silenzio, ha convocato 24 giocatori. Indisponibili soltanto gli infortunati Dell’Orco e Olivieri. In difesa non è escluso un avvicendamento tra Curado ed Angella al centro e anche tra Sgarbi e Rosi, mentre Struna stringerà i denti al pari di Casasola e Lisi sulle fasce e di Santoro, che in mezzo potrebbe stavolta essere affiancato da uno tra Iannoni e Bartolomei. Luperini potrebbe giocarsi la maglia con Kouan, in attacco difficilmente ripartirà la coppia Di Carmine-Matos.

Ecco la lista:

PORTIERI: 1 Gori, 12 Furlan, 81 Abibi

DIFENSORI: 2 Rosi, 3 Cancellieri, 5 Angella, 6 Vulikic, 17 Paz, 21 Curado, 23 Lisi, 90 Struna, 97 Sgarbi

CENTROCAMPISTI: 4 Iannoni, 7 Vulic, 13 Luperini, 16 Bartolomei, 24 Casasola, 25 Santoro, 28 Kouan, 82 Capezzi

ATTACCANTI: 10 Matos, 14 Ekong, 18 Di Carmine, 20 Di Serio