Perugia pronto per il Parma, Alvini: “Non è vero che saranno senza stimoli”

PERUGIA – Penultima gara interna della stagione regolare per il Perugia che lunedì sera alle 20.30 affronta il Parma.

Massimiliano Alvini, tecnico biancorosso, ha parlato in conferenza stampa: “Non è vero che il Parma arriverà qui senza obiettivi, nel calcio di oggi questa cosa non esiste, dunque noi faremo la nostra partita, rispettando l’avversario ma senza paura. La paura deve appartenere ad altre situazioni, queste partite sono belle da giocare e deve esserci piacere. Ora non dobbiamo pensare a quanti punti sono necessari per andare ai play off ma solo a dare il massimo una sfida alla volta”.

Tante assenze

Alvini fa il punto della situazione: “Angella salterà anche il derby. Mancheranno anche Sgarbi, De Luca e Matos, mentre anandrea ha ricevuto una botta in allenamento e vedremo se riusciamo a recuperarlo. Io sono sereno e mi fido di chi giocherà perché in questi mesi abbiamo fatto un campionato importante. Olivieri? Lo abbiamo voluto, per lui sarà una bella occasione, ha già segnato 4 gol e penso farà una prova importante”.