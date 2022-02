Perugia pronto per il Frosinone dei 7 ex, Alvini: “Conosciamo il nostro valore”

PERUGIA – “Stiamo crescendo, siamo una squadra con dei valori” : a dirlo in conferenza stampa prima del match di domani col Frosinone (al Curi, ore 16.15) è stato il tecnico del Perugia, Massimiliano Alvini.

Parlando dei ciociari allenati da Fabio Grosso il mister del Grifo ha detto: “Sappiamo chi abbiamo davanti, metteremo in campo le nostre caratteristiche per fare una partita importante. Abbiamo toppato qualche match, è vero, ma in casa abbiamo anche battuto il Brescia e possiamo ripeterci”.

Crescita continua

“Le prossime dieci partite – ha affermato il trainer dei grifoni – diranno a che campionato può aspirare il Perugia. Alla fine di questo ciclo di gare la situazione sarà molto più delineata. La squadra dal punto di vista fisico sta molto bene. Di pari passo stiamo lavorando molto sull’aspetto mentale. Stiamo crescendo, siamo una squadra consapevole di avere dei valori””Col Frosinone – ha concluso Alvini – mi aspetto un “Curi” che ci spinga e noi a loro volta. I tifosi ci sono stati sempre vicino, c’è un bel clima”.

La sfida degli ex

Saranno 7 gli ex della sfida. A partire da Grosso, che col Perugia ha giocato in serie A sotto la guida di Cosmi. Quindi Marco Giannitti: l’attuale ds del Perugia a Frosinone ha fatto la storia: 3 campionati vinti di cui due dalla B alla A. Poi c’è il ds Guido Angelozzi, ad inizio uomo dei Gaucci a tutti gli effetti: è stato ds prima del Catania, quindi della Samb e del Perugia per una breve parentesi nel 2004 prima del fallimento.

Infine i calciatori: il portiere di riserva Ciociaro Minelli, 8 presenze a Perugia lo scorso anno. Quindi Matteo Ricci, 22 presenze e 2 gol da grifone nel campionato di B 2016-2017. Sul fronte opposto ecco il neogrifone Andrea Beghetto: per lui 4 stagioni a Frosinone con 101 presenze e 3 gol, anche lui tra le bandiere della prima promozione in A. Per Aleandro Rosi 27 presenze nel Frosinone in A in prestito dal Genoa nella sfortunata stagione 2015-2016. Non sarà infine della partita causa infortunio Marcos Curado, 16 presenze tra i ciociari l’anno scorso in B.