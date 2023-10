Perugia pronto per il big match contro la Virtus Entella, Baldini suona la carica

PERUGIA – Al Curi è big match tra Grifo ed Entella. Domani sera (lunedì 30 ottobre, alle 20.45), la formazione di mister Francesco Baldini si confronterà coi liguri in occasione del posticipo dell’undicesima giornata del campionato di serie C girone B.

I biancorossi sono arrivati fin qui imbattuti e faranno di tutto collezionare punti importantissimi per la classifica, con un pensiero a Renato Curi, che proprio il 30 ottobre del 1977 perse la vita sul manto erboso dell’allora Comunale di Pian di Massiano al 5’ del secondo tempo della sfida con la Juventus.

C’è stato qualche pari di troppo e mister Baldini lo sa bene: «Lavoriamo per trasformare i pareggi in vittorie – ha affermato nel corso della conferenza pre-partita – Abbiamo la seconda miglior difesa del campionato e il quinto o sesto attacco. La fase di possesso deve essere migliorata perché ancora qualcosa cediamo. Bisogna aumentare la fase realizzativa e continuiamo a lavorare molto su questo».

Ritorni e conferme importanti: «Vazquez – ha informato l’allenatore – lo abbiamo tenuto precauzionalmente a risposo ieri, ma oggi si allenerà. Non aveva smaltito le stanchezze della gara con la Recanatese ma domani sarà della partita. Dopo l’influenza torna anche Santoro. Rientrano tutti tranne Acella».

Attenti agli avversari con la consapevolezza da non doversi sentire inferiori: «La Virtus Entella – ha aggiunto Baldini – è una della big del girone. E’ una squadra costruita per fare un campionato di vertice. Hanno preso un ottimo allenatore che conosco personalmente. Sarà una gara non semplice, contro una formazione forte a pari livello nostro».

A causa dell’allerta meteo, in settimana i chiavaresi non sono scesi in campo contro il Cesena. Una questione che ha prodotto in casa biancorosso qualche malumore ma che il mister ha liquidato così senza scendere nella polemica: «Abbiamo fatto 1500 km di trasferte la scorsa settimana, col rischio di avere giocatori stanchi fisicamente, squalificati o infortunati. I ragazzi faranno una prestazione importante dal punto di vista atletico. Ce la giocheremo alla pari».

La spinta della Curva Nord, a seguito della chiusura temporanea per squalifica contro la Torres: questa volta ci sarà: «C’è grande voglia di fare risultato in casa, davanti alla nostra gente. E’ una sensazione che si percepisce. La Curva è una spinta maggiore, soprattutto in un periodo come questo nel quale abbiamo speso tante energie».