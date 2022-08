Perugia pronto per il Bari, Castori: “Speriamo di aver colmato il gap di autonomia”

PERUGIA – “La squadra è in crescita, non dobbiamo preoccuparci troppo. Il campionato è appena iniziato. Non dobbiamo avere ansia. La situazione è chiara per me, non vedo ombre”: ad affermarlo è stato l’allenatore del Perugia Fabrizio Castori a poche ore dal match casalingo con il Bari in programma per domani alle 20.45.

“In questa settimana siamo riusciti a lavorare quasi a pieno organico – ha detto il mister biancorosso – Abbiamo potuto affinare l’intesa e migliorare la condizione. Melchiorri ha avuto qualche problema ma lo abbiamo recuperato, ma davanti siamo comunque ben coperti. Per l’attacco io guardo le condizioni dei ragazzi volta per volta e faccio le mie valutazioni”.

Avversari

“Con il Bari – ha proseguito Castori – sarà una partita difficile come lo saranno tante altre. E’ un campionato grandi firme. In questi giorni, più che pensare al Bari, ho pensato al Perugia. Penso alla nostra identità di gioco, gli avversari cambiano ogni settimana. Dopo la gara col Parma dissi che ci erano mancati gli ultimi 20 minuti di autonomia, speriamo di aver quantomeno colmato in parte questo gap”.

Mercato

“Io lavoro col materiale che mi viene messo a disposizione, poi chiaro che ho i miei pensieri a riguardo – ha detto – A questo però pensa la società, non voglio entrare su discorsi economici. Sono contento della composizione della squadra, poi è tutto migliorabile”.

Terreno

“Non ce lo aspettavamo così – ha detto in conclusione parlando del manto erboso del Curi – ma è un problema per noi e per gli avversari. Ci aspettiamo che con la rizollatura di questi giorni sia migliorato”