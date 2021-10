Perugia pronto al big match col Brescia, Alvini: “Partiamo sfavoriti ma…”

PERUGIA – Per il Perugia è il momento del big match contro il Brescia. I grifoni di Massimiliano Alvini scenderanno in campo domani pomeriggio alle 16.15 al Curi contro le rondinelle allenate da Pippo Inzaghi. “Giochiamo contro un avversario partito con i favori del pronostico – ha detto il mister biancorosso – Questo però nulla toglie al fatto che noi cercheremo di mettere in campo i nostri punti di forza.

Focus sul Perugia “Rispetto per il Brescia, ma il focus è su di noi – ha proseguito Alvini – Sarà una partita bella e affascinante. Spero di regalare ai tifosi un bel pomeriggio. E’ un piacere affrontare Inzaghi. Anche se veniamo da realtà differenti è un piacere anche parlarci. Ho grande stima nei suoi confronti”.

Assenti e presenti “Quella di Burrai è un’assenza importante – ha continuato l’allenatore – Ha subito una contusione che ha creato una lacerazione. Ho diverse soluzioni per sostituirlo. Farò delle valutazione in base alle caratteristiche. Rosi viene da infortunio e va valutato il suo impiego dall’inizio. Dell’Orco invece è pronto e gioca”.

Il futuro di Angella “Sono molto contento del rinnovo di Angella – ha concluso – Soprattutto per il Perugia, perchè è un tassello per il futuro. Lui è il nostro capitano e leader”.