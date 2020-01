Perugia, primo giorno di lavoro per Cosmi con sorpresa: incontro nel pomeriggio con Rapaic

PERUGIA – Godute le ferie, il Perugia è tornato oggi pomeriggio al lavoro a Pian di Massiano. Si è trattato del primo allenamento guidato da Serse Cosmi, presentato come nuovo allenatore del Grifo sabato scorso e accolto come un eroe al suo ritorno sulla panchina biancorossa.

Serse al comando A partire dalle ore 15 di oggi, la squadra agli ordini di mister Cosmi e dello staff tecnico è scesa in campo per il primo allenamento del nuovo anno. Dopo il riscaldamento, i Grifoni hanno effettuato lavoro aerobico, esercitazioni tecnico-tattiche, possesso palla e partita finale.

Domani si torna al lavoro Per i portieri allenati da mister Gianfranco Gagliardi, seduta dedicata ai movimenti, spostamenti, frequenza passi e prese alla figura. Domani, giovedì 9 gennaio, allenamento in programma alle ore 15.

Rapajc al Curi A rendere ancora più speciale la prima seduta di allenamento sotto gli ordini di Cosmi è stata anche la visita a sorpresa di una bandiera biancorossa. Milan Rapajc infatti si è recato oggi allo stadio Curi e non è mancata l’occasione per fare una chiacchierata, come documentato da una foto postata sulla pagina Facebook Ac Perugia, in amicizia con il neo mister del Grifo e con il suo ex compagno di squadra e attuale direttore sportivo del Perugia, Roberto Goretti.