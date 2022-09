Perugia, primo direttore artistico della storia di UmbriaLibri è Mellone

Il profilo

Pugliese classe 1973, è un giornalista, scrittore e vicedirettore Rai Day time. Editorialista e inviato di politica, cultura e costume per numerosi quotidiani nazionali, Mellone ha collaborato con diversi programmi radiofonici e televisivi. Nel corso della sua carriera ha pubblicato diversi saggi relativi a partiti e comunicazione politica. Tra questi nel 2009 anche ‘La destra nuova’, scritto insieme ad Alessandro Campi, attualmente amministratore unico dell’Agenzia Umbria ricerche. Proprio Aur rivestirà per il futuro di UmbriaLibri un futuro importante. Tra i compiti del direttore infatti ci sarà quello di definire i programmi delle attività in raccordo con Regione e Agenzia Umbria ricerche, e sarà responsabile dello svolgimento della manifestazione sotto il profilo artistico.

La nuova edizione

L’edizione di quest’anno partita solo a luglio, a Perugia a inizio ottobre si terrà soltanto un anteprima mentre l’edizione vera e propria è in programma dal 28 al 30 ottobre. Per la tappa di Terni invece non cambia nulla: l’appuntamento è dal 2 al 4 dicembre. “Sarà un’edizione totalmente rinnovata – ha detto giorni fa l’assessore Paola Agabiti – sia nelle sue declinazioni territoriali, che vedranno Terni protagonista, all’inizio di dicembre, di un importante momento culturale, legato quest’anno al mondo degli audiolibri e dei podcast, sia nella nuova veste editoriale, arricchita di nuove iniziative con un maggiore respiro nazionale. Vogliamo andare oltre la semplice ‘mostra-mercato’, prevedendo – conclude l’assessore – un restyling e un rilancio della manifestazione in sintonia con i cambiamenti nel frattempo intervenuti nel mondo dell’editoria, dell’organizzazione culturale e, in generale, degli eventi legati alla lettura”. Al centro dell’anteprima perugina ci sarà il premio ‘Severino Cesari’, intitolato al giornalista e curatore editoriale umbro scomparso nel 2017. Nei giorni scorsi la giuria, presieduta da Simona Vinci, ha scelto la terna dei finalisti della quinta edizione: ‘Nonostante tutte’, di Filippo Maria Battaglia (Giulio Einaudi); ‘Divorzio di velluto’, di Jana Karšaiová (Feltrinelli); ‘I miei stupidi intenti’, di Bernardo Zannoni (Sellerio). La premiazione si terrà sabato 8.