Perugia, primo colpo alla vigilia del ritiro: ecco Iannoni. Tutti i convocati

PERUGIA – Primo arrivo ufficiale per il Perugia. Il Perugia che ufficializzato Edoardo Iannoni, centrocampista in arrivo dalla Salernitana in prestito biennale (con diritto di opzione/contropzione) che con Castori ha già giocato due partite lo scorso anno.

Nato a Roma l’11 aprile 2001, ha vestito le maglie di Trastevere, Salernitana, Juve Stabia e Ancona-Matelica, in quest’ultima ha totalizzato 38 presenze e 3 reti. Il giocatore raggiungerà il ritiro di Pieve di Cadore nella giornata di sabato 9 luglio, dove resterà fino al 23 luglio

Convocati

PORTIERI: Leandro Chichizola, Luca Moro, Davide Bulgarelli, Henrik Lidal Jamne

DIFENSORI: Gabriele Angella, Filippo Sgarbi, Cristian Dell’Orco, Marcos Curado, Samuele Righetti, Leon Baldi, Giovanni Cicioni, Samuele Angori, Gianluca Di Chiara, Brian Silva, Aleandro Rosi

CENTROCAMPISTI: Salvatore Burrai, Christian Kouan, Andrea Ghion, Simone Santoro, Francesco Lisi, Vincenzo Lo Giudice, Giovanni Giunti

ATTACCANTI: Ryder Matos, Marco Olivieri, Federico Melchiorri, Alessandro Seghetti, Michele Vano, Malaly Dembélé, Alberto Lunghi, Flavio Sulejmani