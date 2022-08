Perugia, prima al Curi contro il Parma. Castori: “Faremo vedere cosa sappiamo fare”

PERUGIA – “Siamo in crescita e vogliamo regalare una bella serata ai nostri tifosi”: parole chiare e precise di mister Fabrizio Castori in vista della prima casalinga del nuovo Perugia in programma domani sera (ore 20.45) con il Parma. Il Grifo, forte degli arrivi negli ultimi giorni di Luperini e Strizzolo prova a mettere da parte l’amaro al debutto stagionale a Palermo e di far valere la propria carica davanti al pubblico amico del “Curi”.

“Massimo rispetto per il Parma – ha proseguito mister Castori – ma non c’è timore reverenziale nei suoi confronti. Il Parma è una delle corazzate di questo campionato, è squadra che palleggia bene, ha qualità, è pericolosa sulle palle inattive, completa. Noi dobbiamo far vedere cosa sappiamo fare sul campo”.

Situazione

“Alcuni giocatori sono appena rientrati, Matos verrà convocato ma ha fatto un mese di recupero – ha detto l’allenatore – Essere guarito è un conto, essere allenato un altro. Quando si sta fermi in precampionato, un giocatore deve fare “apprendistato” in campo ed è più complicato perché in ballo ci sono i punti”.

Futuro

Parlando della prima di campionato sfortunata Castori ha detto: “Le partite dopo averle giocate ed analizzate si mettono in archiviano. Si cancellano. Si è analizzata, giocata, persa e finisce lì”.

Nuovi arrivi

Queste le parole del mister sui nuovi arrivi Luperini e Strizzolo: “Sono due giocatori importanti. Hanno fatto solo l’allenamento di rifinitura, dare un giudizio sulla loro condizione sarebbe presuntuoso. Di sicuro si sono allenati. Sono comunque pronti ma necessitano del ritmo gara che si acquisisce solo giocando”.