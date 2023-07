PERUGIA – Una presunta violenza sessuale di gruppo ai danni di due giovani donne è stata denunciata nella notte tra lunedì e martedì alla polizia intervenuta presso i locali di un centro sportivo di Ponte San Giovanni. Gli operatori, giunti sul posto, hanno preso contatti con entrambe e le hanno sentite. Le giovani hanno riferito che, unitamente ad un amico, erano andate ad una festa nella periferia dove avevano incontrato alcuni conoscenti. Successivamente, nel momento di andare via, questi ultimi (poco meno di una decina di ragazzi di origini straniere), con il pretesto di accompagnarle a prendere il treno, le avevano portate all’interno del centro sportivo dove, approfittando della situazione e dello stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol di una di loro vittime, avevano iniziato a molestarle e ad abusare sessualmente una delle due.

Il racconto

Terrorizzata, una delle giovani era riuscita, senza farsi notare, a chiamare il numero unico di emergenza 112 e a chiedere aiuto alla polizia di Stato. Alla quale hanno anche raccontato che i ragazzi, nel frattempo accortisi dell’arrivo delle forze dell’ordine, erano fuggite. Dopo essere state accompagnate presso il locale ospedale per le cure e gli accertamenti del caso, le giovani si sono recate in questura per sporgere formale querela. Sono in corso gli approfondimenti investigativi della squadra mobile, coordinata dalla locale procura della Repubblica, per la ricostruzione dei fatti denunciati e delle eventuali responsabilità.