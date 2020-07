Perugia, presentata la quarta edizione del festival “Suoni Controvento”

MONTE CUCCO – Prenderà il via dal primo agosto e il 6 settembre la quarta edizione di Suoni Controvento, festival estivo di arti performative di caratura nazionale, promosso dall’Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore, in scena in luoghi suggestivi e caratteristici del cuore verde d’Italia. Se lo scorso anno SCV ha toccato i borghi di Fossato di Vico, Sigillo e Costacciaro e il parco del Monte Cucco, quest’anno gli appuntamenti coinvolgeranno anche Gualdo Tadino, Norcia e la città di Assisi, nonché Montefalco e Torgiano con due incursioni musicali. In questi scenari naturali, scelti appositamente per valorizzare il territorio umbro in tutto il suo splendore, ad andare in scena sarà un connubio di musica, letteratura e arte che si svilupperà in diverse forme di attività culturali, sempre in linea con l’idea centrale del festival, ovvero l’immagine di un “pubblico in movimento-teatri naturali”. Come di consueto, in linea con lo spirito di condivisione che contraddistingue l’Associazione, anche in questo 2020 si conferma il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e non mancheranno le collaborazioni con i comuni dei borghi che aderiscono e sostengono il progetto e con alcune delle realtà più prestigiose del territorio, l’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci, il Conservatorio di Musica Francesco Morlacchi, l’Università degli Studi di Perugia e le Associazioni delle guide appenniniche della fascia appennina umbro-marchigiana La Tra Montana e L’Olivo e la Ginestra, che accompagneranno i fruitori nelle escursioni, fornendo di volta in volta informazioni sui siti attraversati e sulle curiosità legate al territorio. Seguendo le linee guida governative, inerenti il periodo post pandemia da Covid 19, l’organizzazione quest’anno riporta sul sito una serie di norme alle quali i fruitori dovranno attenersi per l’accesso e la partecipazione di ogni evento inserito in programma.

La presentazione della kermesse si è tenuta stamani (14 luglio) a palazzo Donini a Perugia alla presenza di Donatella Tesei (presidente Giunta Regione Umbria), Roberto Morroni (assessore alle politiche agricole e agroalimentari ed alla tutela e valorizzazione ambientale della regione Umbria), Daniele Moretti (Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia), Giuliana Falaschi (Presidente del Gal Alta Umbria), Lucia Fiumi (Presidente AUCMA), Gianluca Liberali (direttore artistico AUCMA), i Sindaci e i rappresentanti istituzionali dei Comuni e degli Enti che aderiscono e sostengono il festival.

Ad aprire gli interventi è stata Donatella Tesei che ha sottolineato come un festival quale “Suoni Controvento” rappresenti in pieno l’idea che l’Umbria è pronta ad aprire in piena sicurezza: “Ho subito creduto in questo progetto, soprattutto in una fase tanto delicata per la nostra regione. Abbiamo avuto gli stimoli giusti per pensare di riaprire bene portando avanti proponimenti culturali come “Suoni Controvento”. Sono infatti questi i format che fanno la differenza per la nostra Umbria, piccola ma fulcro di tante attività. Cultura, turismo e paesaggio fanno parte di un sistema di azioni per il nostro rilancio anche turistico. Ed il fatto che ci sia anche Norcia quest’anno dà un ulteriore valore simbolico al tutto”.

Lucia Fiumi, ringraziando tutte le istituzioni e i partner che hanno sostenuto il progetto “Suoni Controvento”, in particolare la presidente Tesei “che ci ha appoggiati per questo che è un evento simbolo per la ripartenza anche turistica della regione”, ha detto: “Pensavamo di stare a casa quest’anno e invece, oltre ai borghi del Monte Cucco, siamo riusciti a coinvolgere nuove location, arrivando anche ad avere la partecipazione di artisti importanti. Per quanto riguarda la sicurezza, il protocollo che utilizzeremo è quello di Assomusica a cui siamo associati, dagli eventi più grandi a quelli più piccoli, perché è un protocollo sicuro. Quello che facciamo comporta un grande sforzo, anche economico, ma non ci rinunciamo”.

“Abbiamo pensato che il nostro festival si sarebbe potuto allargare anche in altri spazi aperti e sicuri – ha asserito Gianluca Liberali – in ulteriori ambienti naturali e suggestivi della regione. Ed anche le produzioni degli artisti più “leggere” e ridotte causa covid ci hanno consentito di tenere comunque un format molto alto dal punto di vista della qualità”.

Roberto Morroni ha definito Suoni Controvento “un evento di punta del panorama culturale della regione” perché, ha aggiunto, “il connubio con l’ambiente è uno degli aspetti identitari della nostra regione”. “Dietro ad un problema a volte ci sono delle opportunità: è il caso di questo festival e del programma messo in piedi quest’anno perché quando c’è il giusto carburante gli ostacoli si superano. L’Umbria guarda al futuro anche con la sostenibilità ed eventi così lo certificano”.

“Il Gal sostiene il festival anche per l’interesse che desta nei comuni che vengono toccati – ha detto Giuliana Falaschi – Anche quest’anno ci saranno luoghi e proposte uniche nel rispetto della natura. “Suoni Controvento” è uno dei pochi festival rimasti in piedi della vecchia programmazione e, anzi, rilanciato con l’aggiunta di Norcia e Assisi”.

Daniele Moretti ha poi fatto un grande in bocca al lupo per un evento “che si è conquistato la conferma per il sostegno della Fondazione”.

Sindaci e rappresentanti delle istituzioni di tutti i comuni coinvolti si sono detti felici di farne parte, sottolineando apprezzamento per l’evento, per il suo allargamento che va oltre l’area del Monte Cucco e anche perché arriva in un momento difficile ma di ripartenza come questo. I vari territori dell’Umbria lavorando in sinergia possono rinascere.

Il programma in breve – Venerdì 31 luglio alle ore 21.30 lungo il centro storico di Sigillo a inaugurare il festival saranno le proiezioni immagini delle opere degli studenti dell’ABA con mostre a cura dei docenti dell’ABA dei corsi di Pittura e Grafica d’arte, Lucilla Ragni e Stefano Mosena. Sabato 01 agosto alle ore 16.00 nella foresta “Madre dei Faggi” sul Monte Cucco prenderà il via il trekking con delitto “Assassinio al chiaro di luna”. Alle ore 21.00 piazza San Sebastiano a Fossato di Vico ospiterà “Dall’Olimpo al Monte Cucco”, affascinante viaggio sonoro alla scoperta delle musiche tradizionali delle regioni montane della Grecia sulle orme del naturalista e viaggiatore perugino Orazio Antinori. Da domenica 2 agosto a giovedì 13 agosto presso la chiesa sconsacrata di San Cristoforo a Fossato di Vico sarà allestita l’escape room temporanea “Il tesoro del Condottiero”. Alle ore 16.15 Pian di Spilli sarà suggestivo scenario per il concerto di Brunori Sas. Sabato 8 agosto alle ore 17.00 al Bosco delle Cese sul Monte Cucco torna “Libri in Cammino”, escursione con lo scrittore e giornalista Angelo Ferracuti, che presenterà in cammino il suo ultimo libro “La metà del cielo”. Alle ore 17.30 a Val di Ranco a Sigillo prenderà il via la presentazione del libro “Vivere la musica. Affrontare gli ostacoli, i cattivi maestri e le folli regole del gioco” di Motta. Alle ore 21.30 all’Arco Etrusco di Scheggia spazio alla musica con un concerto a cura del Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia. Domenica 9 agosto l’appuntamento è alle ore 09.00 alla piazzetta di Pascelupo per un concerto-escursione che al Belvedere vedrà protagonisti Ciro Serrapica (sax contralto) e Giovanni Tramonti (sax contralto e baritono) alle ore 11.30. Alle ore 17.00 si prosegue a Val di Ranco sul Monte Cucco con “Libri in cammino”, escursione con lo scrittore e conduttore radiofonico Luca Crovi, che presenterà il suo ultimo libro “L’ultima canzone del Naviglio”. Alle 17.30 l’Eremo di Serrasanta a Gualdo Tadino accoglierà “Face to Face”, progetto che vede protagonisti Fabrizio Bosso alla tromba e Luciano Biondini alla fisarmonica. Lunedì 10 agosto alle ore 21.00 in piazza Romana a Colbassano (Fossato di Vico) ad accompagnare la notte stellata più attesa dell’anno sarà la poliedrica Sara Jane Ceccarelli (apertura di Maria Sole Fazi). Il 13 agosto a Monte Sella a Cortigno (Norcia) tappa del “La cosa giusta TOUR2020” di Daniele Silvestri. Il 22 agosto alle ore 18.30 nello scenario dei Vigneti Cantina Arnaldo Caprai di Montefalco ad andare in scena sarà uno degli interpreti più noti del pop italiano e della musica jazz-soul, Raphael Gualazzi con una tappa del suo tour estivo (apertura piano solo di Francesco Demegni). Il 23 agosto alle ore 18.30 alle Vigne Terre Margaritelli di Torgiano protagonisti dell’appuntamento musicale saranno due delle figure più importanti del jazz italiano, Giovanni Guidi e Francesco Bearzatti. Il 29 agosto alle ore 21.00 alla Rocca Superiore di Assisi il duo d’eccezione Elio Germano e Teho Teardo porta in scena “Viaggio al termine della notte” liberamente tratto dal capolavoro di Louis-Ferdinand Céline in una versione completamente rinnovata nelle musiche e nei testi.

Il 6 settembre alle ore 09.30 “Libri in Cammino” si sposta sul Monte Subasio con Gabriella Genisi.

QUI tutte le informazioni dettagliate.

“Suoni Controvento” si realizza con il sostegno della Regione Umbria, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, del Gal Alta Umbria (Umbria: lasciati sorprendere!), Comune di Costacciaro, Comune di Fossato di Vico, Comune di Sigillo, Comune di Scheggia e Pascelupo, Comune di Gualdo Tadino, Comune di Norcia, Comune della Città di Assisi, in collaborazione con Università degli Uomini Originari di Costacciaro, Conservatorio “Francesco Morlacchi” di Perugia, Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia, CAMS dell’Università degli Studi di Perugia, Tramontana guide dell’Appennino, L’Olivo e la Ginestra, Proloco di Costacciaro, Proloco di Sigillo, e con la collaborazione tecnica di alcuni partners privati e sponsor, in particolare Diva International. Fattoria Creativa è partner per la comunicazione e promozione del festival.