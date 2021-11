Perugia, prendono a sprangate gli operai al lavoro poi si danno alla fuga

PERUGIA – Un’aggressione senza alcuna causa scatenante, almeno così pare. Fatto sta che all’alba di sabato due operai di una pasticceria sono stati picchiati e presi a sprangate da tre persone mentre stavano caricando il furgone per fare le consegne a bar e pasticcerie di Perugia.

Nel cortile

Gli aggressori sono scesi da una utilitaria e, pare addirittura dopo aver fatto colazione nella pasticceria, hanno picchiato un primo lavoratore, nel cortile esterno dell’azienda, nella zona industriale di Balanzano. Non contenti gli aggressori si sono poi accaniti con spranghe e manganelli, sul furgone. Dopo qualche minuto, in soccorso del lavoratore picchiato è arrivato un collega, che è stato anche lui picchiato. I tre aggressori sono poi ripartiti con la loro auto riuscendo a far perdere le proprie tracce nel buio.

Feriti

I due operai feriti sono andati in ospedale a farsi medicare e le loro condizioni non sembrano gravi. Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Perugia. I militari hanno eseguito una serie di rilievi e hanno ascoltato le due vittime. Al vaglio degli investigatori ci sarebbero anche i filmati delle telecamere della videosorveglianza della zona.