Perugia, prende fuoco un camion che trasportava carta nella galleria di Piscille

PERUGIA – Ancora disagi, ancora un’incidente nel medesimo luogo. Mercoledì mattina è andato a fuoco un camion che trasportava carta nel tunnel della superstrada di Piscille, all’ingresso della città. L’incendio ha interessato la due corsie in direzione nord, ovvero verso Trasimeno e Firenze. A causa dell’incidente si registrano disagi al traffico su tutta l’area. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i poliziotti della polizia Stradale. L’incendio è stato immediatamente domato e il conducente del camion è illeso. Per diverse ore sono state chiuse entrambe le carreggiate e i viaggiatori sono stati dirottati sui percorsi alternativi interni al capoluogo. L’incendio ha danneggiato la pavimentazione e gli impianti di illuminazione e antincendio nel punto in cui sono divampate le fiamme. I sistemi di sicurezza hanno funzionato, anche perché il tunnel è stato ammodernato con lavori conclusi nel giugno 2016. Al momento resta chiusa la carreggiata Nord nel tratto Ponte San Giovanni-Piscille, mentre in direzione Sud si viaggia regolarmente anche in questo tratto. Venerdì scorso un camionista dopo essere andato fuori strada all’altezza di Ponte San Giovanni è rimasto in bilico sul cavalcavia, mentre lunedì mattina, sempre nella galleria Volumni, si è verificato un incidente tra due auto una delle quali si è ribaltata.