Perugia, prende a pugni due persone in centro città: scatta la caccia all’aggressore

PERUGIA – Momenti di terrore giovedì mattina a Perugia: una donna di 36 anni e un uomo di 42 anni, sono stati colpiti con violenza al volto e in più parti del corpo da uno sconosciuto. Il fatto è avvenuto a Perugia attorno alle 9 nei pressi di via XIV Settembre quando, stando alle prime testimonianze, l’uomo, cancelliere presso il tribunale di Perugia, è intervenuto per prendere le difese della donna vittima di una aggressione. All’invito del funzionario degli uffici giudiziari di desistere da un atteggiamento violento, lo sconosciuto lo ha colpito al volto, provocando la frattura delle ossa nasali e dello zigomo.

Feriti Entrambi i feriti sono stati trasportati al Pronto Soccorso del Santa Maria della Misericordia, dove il medico di turno, dottor Massimo Siciliani, ha disposto le prime cure. Dagli accertamenti strumentali è emersa la gravità delle fratture per cui i medici hanno deciso di intervenire prontamente sottoponendo l’uomo ad intervento chirurgico da parte dell’equipe della struttura Maxillo facciale. L’uomo ha avuto una prognosi di 40 giorni, mentre la donna, di origine ucraina, anch’essa ricoverata, dovrà restare a riposo per venti giorni. Alle operazioni di messa in sicurezza dei paziente, come riferisce una nota dell’ospedale, ha collaborato il personale infermieristico, coordinato dall’infermiere Damiano Delli Poggi. Subito dopo l’aggressione, a portare solidarietà ai due feriti, il procuratore generale della Corte d’appello di Perugia Fausto Cardella. I carabinieri stanno ora indagando per identificare il responsabile della violenza.