Perugia, positivo usciva di casa per portare da mangiare ai gatti: denunciato

PERUGIA – Positivo al Covid se ne andava in giro per portare da mangiare ai gatti. Gli uomini della Squadra volante hanno fermato per un controllo di routine un sessantanovenne residente in città. L’uomo dalla banca dati è risultato gravato da un provvedimento di quarantena a seguito della sua positività a un tampone. L’anziano ha confermato di essere positivo e per tentare di motivare la violazione delle misure anti contagio agli agenti ha spiegato di essere dovuto uscire di casa per portare cibo ai suoi gatti che tiene in un’altra abitazione. Il sessantanovenne è stato denunciato alla Procura di Perugia per epidemia colposa.