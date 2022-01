PERUGIA – Un ventenne, positivo al Covid, è stato fermato nel centro storico di Perugia dalla polizia è denunciato per il reato di epidemia colposa. Gli agenti lo hanno rintracciato in un negozio del centro durante i controlli. Dagli approfondimenti è emerso che il giovane era stato posto in isolamento fiduciario in quanto positivo. Alla richiesta di chiarimenti l’indagato ha riferito di essere stato in isolamento fiduciario e, dopo alcuni giorni dalla sua riscontata positività, di essere risultato negativo attraverso un tampone rapido acquistato in farmacia, ritenendosi quindi nella condizione di poter riprendere le normali attività quotidiane senza ricevere alcuna autorizzazione ufficiale da parte degli organi sanitari.