PERUGIA – Gli agenti della squadra Volante di Perugia, intorno alla mezzanotte di sabato nella zona di Ponte San Giovanni, hanno fermato un veicolo con a bordo un numero di passeggeri maggiore del consentito. L’uomo alla guida, identificato come un cittadino extracomunitario di 48 anni, a seguito di accertamenti è risultato positivo al Covid con obbligo di quarantena presso il proprio domicilio dal 30 dicembre scorso. Sempre nell’auto erano presenti altri sei cittadini nigeriani, cinque dei quali con un’età compresa fra i 23 e i 36 anni, ed un ragazzo minorenne figlio del conducente. Per una funzione religiosa “Tutti i passeggeri – spiega la questura – hanno riferito agli agenti di non essere a conoscenza della positività dell’uomo alla guida, mentre quest’ultimo ha dichiarato di aver lasciato la propria abitazione per partecipare ad una funzione religiosa. Vista la gravità della condotta e l’elevato rischio di diffusione del contagio, l’uomo è stato denunciato per il reato di epidemia. Al 48enne è stata inoltre contestata una contravvenzione al Codice della Strada – conclude la nota della questura di Perugia – in quanto era alla guida del veicolo con a bordo un numero di passeggeri superiore a quello previsto nella carta di circolazione”. A Corciano

Nel corso dei controlli è stato denunciato anche un giovane che è stato fermato perché viaggiava a elevata velocità nella zona di Corciano. Anche per lui il controllo in banca dati ha segnalato la positività al Covid-19 e la quarantena. Il ventitreenne, che viaggiava con una minorenne, che è stata affidata alla madre e segnalata come contatto stretto di un contagiato, ha sostenuto di essere uscito di casa percHè non aveva più sintomi.