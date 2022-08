Perugia, politica in lutto: muore a 66 anni l’ex consigliere comunale Cesare Fioriti

PERUGIA – Politica perugina in lutto. È morto a 66 anni, a causa di una malattia, l’ex consigliere comunale di Perugia, Cesare Fioriti, che ha seduto sui banchi di Palazzo dei Priori dal 1999 al 2009. La scomparsa dell’esponente politico, eletto coi Socialisti e poi passato al Pd, ha suscitato enorme cordoglio nel mondo della politica umbra, che Fioriti aveva animato per molti anni. I funerali dell’ex consigliere comunale, che lascia la moglie Francesca e le figlie Elisa ed Elena, sono stati fissati per martedì 30 agosto alle 10 nella chiesa di Santa Maria Di Colle in via Da Vinci a Perugia. Tuttavia, dal pomeriggio di domenica 28 agosto, a partire dalle 15.30, è possibile dare un ultimo saluto a Fioriti nella casa funeraria di via Simonucci a Ponte San Giovanni. Tanti i messaggi di cordoglio a partire da quello dell’amministrazione comunale.