Perugia, playout rinviati al 10 agosto: spuntano anche Colantuono e Novellino per la panchina

PERUGIA– Walter Alfredo Novellino sulla panchina del Grifo per i playout. Solo suggestione? Forse. Ma chissà, Sta di fatto che il nome del tecnico avellinese, da tempo residente a Perugia è cominciato a circolare con forza già nella giornata di ieri, rilanciato da Gianluca DI Marzio, dopo che l’ex ds del Perugia Arcipreti aveva fatto il suo nome. Nelle prossime ore si deciderà anche se il destino di Oddo sembra segnato e resta sempre in ballo fortemente il ritorno di Cosmi. Santopadre avrebbe però messo Colantuono in cima alle preferenze per carisma ed esperienza in vista dei play-out. Tuttomercatoeeb riferisce poi del possibile esonero anche del direttore dell’area tecnica Roberto Goretti.

Intanto, è ufficiale che l’andata dei playout si giocherà il 10 agosto, così da permettere di organizzare la trasferta, visto che solo il 6 agosto si conoscerà quale sarà l’avversaria del Grifo fra Pescara, Cosenza e Trapani, all’esito del ricorso contro la penalizzazione che per ora condanna alla C i siciliani e consegna ai biancorossi la sfida al Pescara. Mancherà Angella, espulso, che ha rimediato due turni e salterà anche il ritorno il 14 agosto