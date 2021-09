Perugia, più di 15 milioni di euro dalla Provincia per l’edilizia scolastica

PERUGIA – Più di 15 milioni di euro sono stati assegnati alla Provincia di Perugia per l’edilizia scolastica. Recentemente il ministero dell’Istruzione ha assegnato a Province e Città metropolitane nuove risorse per le scuole superiori, provenienti dal Dl 104/20120. Queste risorse si aggiungono all’importo di circa 11.500.000 di euro provenienti dallo stesso canale di finanziamento, già concesso alla Provincia di Perugia per 23 interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento sulle scuole di competenza. Con uguali criteri di ripartizione sono stati assegnati assegnati all’ente 15.238.203 di euro, da destinare anche a nuove costruzioni.

Le cifre

A Perugia è stato assegnato un contributo di circa 4.338.000 di euro per la realizzazione del secondo stralcio (per il primo stralcio, di 4.000.000 di euro, è attualmente in corso la gara d’appalto) dell’intervento di realizzazione del nuovo edificio scolastico previsto in adiacenza all’Istituto “Capitini”. Nel comune di Foligno verrà realizzato un intervento di miglioramento sismico della sede principale del Liceo Marconi (importo 3.500.000 euro). Verrà realizzato l’ampliamento dell’Istituto di Castiglione del Lago, per un importo complessivo di 1.500.000 euro. A Deruta verrà costruito un nuovo edifico con delocalizzazione (l’attuale sede si trova nel centro storico del capoluogo) della sede del Liceo Artistico. Importo previsto 4.400.000 euro. A Città di Castello ampliamento per la sede dell’Istituto “Franchetti-Salviani”, con un finanziato pari a 1.500.000 euro.