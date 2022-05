Perugia, picchia moglie e figlia poi minaccia di far saltare in aria casa: denunciato

PERUGIA – Un uomo di 62 anni è stato denunciato per maltrattamenti, minacce e percosse dopo l’ennesima aggressione ai danni della coniuge. Lei alle autorità ha raccontato di come negli ultimi tempi il marito avesse iniziato a consumare quantitativi esagerati di alcol a cui seguivano comportamenti violenti. In particolare, nell’ultima lite in famiglia la donna di 54 anni sarebbe stata picchiata con una scopa, oltreché minacciata di morte, mentre la figlia che si era messa in mezzo per difendere la mamma sarebbe stata presa per i capelli, trascinata a terra e poi colpita con dei pezzi di legna fino a che l’altro figlio non è intervenuto per fermarlo.