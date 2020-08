Perugia piange la morte di Nello Martelli titolare della Casa della Penna

PERUGIA – Perugia piange la scomparsa dell’artigiano apprezzato per la sua abilità e la sua passione in tutta Italia. Martelli, morto nei giorni scorsi, era il titolare della Casa della penna di via XX Settembre, negozio nato nel 1974 e molto noto in città, ma anche altrove, rifugio per gli appassionati dell’inchiostro che qui, oltre a poter acquistare pezzi di antiquariato guidati dai preziosi consigli dell’espertissimo Martelli, a lui hanno per anni affidato per riparazioni e restauri di penne da collezione e d’epoca. Con Martelli se ne va un uomo e un commerciante accogliente e disponibile. A esprimere profondo cordoglio per la scomparsa di Nello Martelli è stata nelle ultime ore l’amministrazione comunale di Perugia.