PERUGIA – E’ salito sull’autobus senza avere il biglietto né green pass e poi ha infastidito gli altri passeggeri. È sceso subito dal pullman all’arrivo dei poliziotti alla stazione di piazza Partigiani, in centro a Perugia, l’uomo extracomunitario che è stato portato in questura, dove è emerso che non aveva neanche il permesso di soggiorno. A suo carico sono scattate le procedure di espulsione, oltreché la sanzione per la violazione delle norme anti Covid-19.