Perugia, perseguita la ex e la minaccia di morte: denunciato un trentunenne

Telefonate e insulti

Giunti sul posto, gli agenti hanno rintracciato un cittadino extracomunitario di 31 anni, con numerosi precedenti per ricettazione e guida in stato di ebbrezza che, incurante della presenza dei poliziotti, ha telefonato per l’ennesima volta l’ex fidanzata insultandola e minacciandola. Sentita la donna, gli agenti hanno appreso che già altre volte le forze dell’ordine erano intervenute per precedenti episodi analoghi. La stessa ha raccontato che, dopo una relazione durata pochi mesi, il trentunenne aveva iniziato a tempestarla di telefonate per cercare di recuperare il rapporto. Aveva quindi iniziato a seguirla e a minacciarla di morte. Per paura, la donna è stata anche costretta a ‘bloccare’ il contatto dell’ex e a modificare le proprie abitudini di vita. Tutto questo non è bastato. L’uomo, infatti, dopo aver cambiato numero di cellulare, ha continuato a molestarla telefonicamente.