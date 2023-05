Perugia, perseguita e aggredisce la ex compagna: trentenne in manette

PERUGIA – I carabinieri hanno arrestato un 32enne italiano residente a Perugia, noto alla forze dell’ordine, per aver reiteratamente posto in essere atti persecutori nei confronti della ex convivente e per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa. L’uomo, recatosi nella notte a casa della donna, un’italiana classe 1990 dimorante a Perugia è riuscito a farsi aprire adducendo la necessità di parlarle di cose urgenti.

Discussione e pugni

Una volta in casa, è nata una discussione con la ex, al culmine della quale l’uomo ha aggredito la donna colpendola al volto e successivamente le ha impedito di chiamare il 112. Fortunatamente la vittima è riuscita ad inviare un messaggio ad un amico, il quale ha immediatamente avvisato i carabinieri. I militari, giunti immediatamente sul posto insieme ai colleghi, hanno posto fine all’incubo vissuto dalla donna. L’ex compagno invece, al termine degli accertamenti preliminari, è stato arrestato e portato presso il carcere di Capanne.