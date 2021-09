Perugia, perde il controllo dell’auto e va a sbattere: uno dei feriti è grave

PERUGIA – Nella notte tra domenica e lunedì incidente sulla Tiberina all’altezza del bivio per Pietramelina: un 62enne è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Perugia in codice rosso. Ora è ricoverato in Terapia intensiva e con prognosi riservata. In ospedale anche un 42enne rimasto coinvolto nello scontro. Quest’ultimo ha riportato lesioni più lievi. Al vaglio della polizia municipale la dinamica dell’incidente stradale autonomo, mentre i Vigili del fuoco sono intervenuti per ripristinare le condizioni di sicurezza.