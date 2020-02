Per Newsweek la biblioteca Penna di Perugia tra le nove più innovative del mondo

PERUGIA – Il settimanale Newsweek ha inserito la biblioteca Sandro Penna di San Sisto tra le nove più innovative del mondo. È l’Umbria a sventolare la bandiera dell’Italia nella classifica redatta dal settimanale statunitense che così celebra il March’s national reading month. Collocata al quarto posto, dietro quella di Kansas city, la Vasconcelos di Mexico city e quella di Stuttgart, la biblioteca Penna di Perugia “si distingue per la sua estetica moderna in un paese noto per l’architettura classica e gli edifici storici” scrive la rivista di New York, aggiungendo per i lettori statunitensi che “è stata costruita nel 2004, prende il nome da un poeta locale ed è facilmente identificabile per il suo piano circolare in vetro rosa che ricorda un disco volante”. A completare la classifica di Newsweek sulle biblioteche più innovative del mondo c’è la Beach library di Albena in Bulgaria, The camel library nella provincia nord orientale del Kenya, la Bishan di Singapore, quella della Seikei Univeristy di Tokyo e, infine, quella della Macquarie University a Sidney.