Perugia, per Mika una sabato sera nel capoluogo tra curiosi e sorrisi

PERUGIA – Il cantante albanese Mika, a sorpresa, arriva nel capoluogo umbro per passare un sabato sera in relax prima di ripartire in direzione di Orvieto. L’artista si è fermato a cena nel ristorante Antica trattoria San Lorenzo in piazza Danti. Il menù scelto? Antipasto a base di mortadella, due primi, con preferenza per il tartufo, un dessert al Bacio Perugina. Secondo quanto riportato dal sito Umbria24 nella stessa sera il locale ha ospitato la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, la quale aveva trascorso la giornata a Scheggino.