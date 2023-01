PERUGIA – La polizia locale di Perugia potrà contare a breve anche sulle prime venti bombolette di spray antiaggressione. L’acquisto, per un totale di 550 euro, è stato deliberato nelle scorse ore dall’amministrazione comunale nell’ambito di un progetto, collegato a un avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei ministri, per la promozione, il coordinamento e il monitoraggio sul territorio nazionale di attività di prevenzione, sperimentazione e contrasto dell’incidentalità stradale alcool e droga correlata. La dotazione arriva dopo la modifica del regolamento comunale per la disciplina dell’armamento e degli strumenti di autodifesa del corpo di polizia municipale.