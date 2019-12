Perugia, per i bambini del ‘Chianelli’ un Babbo Natale con i colori dei giocatori del Grifo

PERUGIA – Babbo Natale ha fatto tappa al reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Perugia e al residence ‘Daniele Chianelli’. All’appuntamento non è voluto mancare il Perugia calcio con i giocatori Marco Carraro, Filippo Sgarbi e Hans Nicolussi Caviglia. Con al fianco due giovani zampognari ‘il vecchietto’ martedì ha distribuito doni ai bambini ricoverati e ai piccoli ospiti della struttura che ospita bambini malati di leucemie e tumori con i loro familiari. Un pomeriggio di gioco, divertimento e tanta musica con il coro dei piccoli “Pleiadi”. Anche quest’anno ogni bambino, ha scritto a Babbo Natale una letterina esprimendo un desiderio che il Comitato ha voluto esaudire. Biciclette, case delle bambole, giochi interattivi, sono solo alcuni dei doni per i piccoli, ma anche ai loro fratellini e sorelline. All’appuntamento ha partecipato anche personale della guardia di finanza, guidati dal generale Lipari che ha voluto esprimere la sua vicinanza al Comitato per la vita ‘Daniele Chianelli’.