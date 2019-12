Perugia, per Gesenu stop all’interdittiva e ritorno nella white list della Prefettura

PERUGIA – Per Gesenu si chiude in modo definitivo il capitolo apertosi nel 2015 con l’interdittiva antimafia, voluta dall’allora prefetto di Perugia Antonella De Miro e poi revocata nel novembre 2016. Negli scorsi giorni infatti, come spiega l’azienda che si occupa di raccolta e smaltimento dei rifiuti, la società è tornata nella white list della Prefettura. L’iscrizione, come ha riferito il prefetto Claudio Sgaraglia, “è equipollente al rilascio della comunicazione e dell’informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta”.

Cambio Gesenu, partecipata al 45% dal Comune di Perugia (il restate 55% è nelle mani del socio privato Socesfin), torna quindi nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operante nei settori esposti maggiormente a rischio. “L’iscrizione nella white list – dice il presidente dell’azienda Wladimiro De Nunzio – premia il percorso di rinnovamento avviato dalla ‘nuova’ Gesenu, con il cambio della compagine sociale e proseguito con un intenso lavoro di riorganizzazione aziendale improntato a principi di legalità e trasparenza”.