Perugia, per Colantuono nuovo mister manca solo l’annuncio: suggestione Memushaj per il mercato

PERUGIA – Con l’inizio dell’anno cominciano anche i primi pensieri per il nuovo Perugia. Si comincia dalla figura del trainer del team biancorosso: al termine di un girone di andata disputato sulle montagne russe sarebbe arrivata alle battute finali l’esperienza alla guida dei grifoni di Massimo Oddo e al suo posto dovrebbe arrivare un grande ex come Stefano Colantuono che, dopo l’esperienza nella stagione 2004/2005 conclusa con l’eliminazione ai playoff promozione in serie A contro il Torino, dovrebbe tornare alla guida degli umbri. L’accordo fra la società e Colantuono sarebbe già stato raggiunto e mancherebbe solo l’annuncio ufficiale del suo ingaggio.

Mercato Per il centrocampo l’obiettivo è il 32enne Ledian Memushaj. L’albanese sarebbe pronto a lasciare il Pescara per accasarsi nel capoluogo umbro. Per quanto riguarda il reparto arretrato la prima scelta ricaderebbe sul difensore serbo classe 1989 Slobodan Rajkovic, fermo dall’inizio della stagione in corso in seguito al fallimento del Palermo. Altra opzione per la difesa è quella del 22enne Francisco Sierralta, in questa prima metà di stagione in prestito nella rosa del Parma e tornato da poco all’Udinese. Chi si troverebbe già in partenza da Perugia sono Melchiorri e Rodin.