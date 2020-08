Perugia, pensionato vince 71 mila euro con la schedina storica

PERUGIA – La Dea Bendata si ferma nel capoluogo. Un pensionato di Perugia ha vinto circa 71 mila euro con una schedina da 21 euro del Superenalotto che da anni gioca in società con altre due persone. L’anziano ha centrato quattro volte il quattro più il numero superstar e diversi tre scommettendo, come fa in maniera regolare, al Bar Pippo di Sant’Andrea delle Fratte gestito da Marco Baiocchi.