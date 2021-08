Perugia, pensionato molesta studentessa in treno: individuato con le telecamere

PERUGIA – Un settantenne residente nel comprensorio di Perugia è stato denunciato dagli uomini della polizia ferroviaria di Foligno che hanno raccolto la denuncia della ragazza a cui, questo emerge, l’uomo avrebbe rivolto una serie insistente di domande, malgrado la stessa, dopo alcuni minuti, lo avesse pregato di allontanarsi. La giovane sarebbe stata importunata per buona parte del viaggio tra Perugia e Foligno e, una volta arrivata a destinazione, ha voluto sporgere denuncia.

Altri episodi Al vaglio degli inquirenti però, già c’erano altri episodi di denuncia per fatti analoghi, seppur con avance più esplicite, in cui l’uomo non identificato si sarebbe spinto fino ad accarezzare le giovani passeggere. Su questi fatti sono tuttora in corso accertamenti, per verificare se l’autore delle altre molestie sia sempre il pensionato, mentre in quello più recente gli investigatori sono riusciti, tra registrazioni di videosorveglianza e testimonianze, a stringere il cerchio sul settantenne italiano, che ora deve difendersi dall’accusa di molestia o disturbo alle persone.